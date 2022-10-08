Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom: 79-63



Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)-SALON: Nilüfer Tofaş

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ayşenur Yazıcıoğlu, Umut Özgün

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Yiğitcan Saybir, Derek Ryan Needham 21, Ömer Utku Al 2, Onuralp Bitim 21, Zachary Auguste 10, David John Dudzunski 12, Anthoney Charles 3, Ahmet Düverioğlu 10

TÜRK TELEKOM: Boran Güler, Mehmet Yağmur, Rıdvan Öncel 6, Berk Demir 9, Mevlüt Melih Doğan, Holdyn Jerian Grant 9, Alihan Demir, Erkan Yılmaz, Nathan Michael Sestina 4, Axel Bouteille 19 , Tyrique Daniel Jones 161'İNCİ PERİYOT: 22-20

DEVRE: 43-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-55Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2'nci haftasında Frutti Extra Bursaspor sahasında ağırladığı Türk Telekom'u 79-63 mağlup etti.Tempolu başlayan mücadelede Türk Telekom dışarıdan bulduğu basketlerle üstünlük kurmaya çalışırken, Frutti Extra Bursaspor, sahneye çıkan Needham ve Onuralp Bitim ile rakibine karşılık verdi. Son 7 saniyeye 20-20 girilirken, son hücumda Dudzunski yapılan faulü sayıya çevirince yeşil beyazlılar ilk periyodu 22-20 önde kapadı.

2'nci çeyreğin ilk basketi Antnoney Charles´ten geldi. 13'üncü dakikada Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim ve Auguste´nin basketleriyle 28-24 önde geçti. Ev sahibi takım, top kayıpları yapmaya başlayınca 2'nci periyodun son 5 dakikasına 30-27 skorla girildi. Son 3 dakika kala Dudzunski´nin üçlüğüyle fark ilk kez 8 sayıya çıktı 37-29. İlk yarının bitmesine 1 dakika kala Ahmet Düverioğlu'nun basketiyle fark çift haneye çıktı 41-31. Türk Telekom Grant ile basketler buldu ve 2'nci çeyrek 43-37 skorla bitti.

3'ncü periyoda etkili giren takım Türk Telekom oldu. Ancak Onuralp Bitim ve Needham´ın basketleriyle periyodun bitmesine 8 dakika kala skor 48-39'a geldi. Bu bölümden sonra Frutti Extra Bursaspor'un üst üste top kayıpları ve isabetsiz atışlarını değerlendiren Türk Telekom farkı eritti ve 3'üncü periyodun bitmesine 6 dakika kala skoru 48-46'ya getirdi. Onuralp´in smaç basketiyle toparlanan Frutti Extra Bursaspor, yine Onuralp'in çeyreğin bitmesine 2 dakika kala 3'lüğüyle farkı yeniden 10 sayıya çıkardı 58-48. Ev sahibinin üst üste top kayıpları nedeniyle son 30 saniyede fark 3'e düşerken, Dudzunski´nin basketiyle Frutti Extra Bursaspor final bölümüne 60-55 önde girdi.

Son periyoda Frutti Extra Bursaspor, Dudzunski´nin üst üste iki basketiyle başladı. Maçın bitmesine 8 dakika kala Berk Demir ve Türk Telekom bencine üst üste teknik fauller geldi ve Semih Erden´in tribünlerle karşılıklı atışmasıyla oyun durduruldu. Yaklaşık 3 dakikalık duraklamanın ardından Onuralp Bitim´in üçlüğüyle Frutti Extra Bursaspor skoru 70-59'a getirdi. Son 3 dakikaya girilirken Needham´ın basketiyle fark 13'e çıktı 74-61. Son dakikada Derek Needham´ın adeta maçı bitiren üçlüğü geldi ve Frutti Extra Bursaspor mücadeleyi 79-63 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-10-08 21:17:04



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