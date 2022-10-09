Babasının traktörle çarptığı 2 yaşındaki Lilaz, ağır yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde Valid Elahmed'in (35), traktörü park ederken çarptığı kızı Lilaz Elahmed (2), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Valid Elahmed, 41 AAL 55 plakalı traktörle bahçede oynayan kızı Lilaz'a çarptı. Traktörün tekerinin, başı ve omzunun üzerinden geçtiği küçük kız, araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında ve omzunda kırıklar oluştuğu tespit edilen Lilaz, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-10-09 13:29:22



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