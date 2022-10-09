Bursaspor - Tarsus İdman Yurdu: 2 - 2

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Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Uğur Önay, Barış Sun

BURSASPOR: Canberk Yurdakul Abdullah Tazgel, Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç (Dk. 84 Kerem), Kubilay Sönmez (Dk. 74 Emre Tepegöz), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Berat Altındiş), Enver Cenk Şahin (Dk. 90 İbrahim Efe Erbak), Ertuğrul Kurtuluş, Samet Bozkurt, Mustafa Genç, Hamza Baran Arıkan (Dk. 46 Ömer Turan Görgüç)

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz Demircan Abdussamed Karnuçu, Cengiz Ötkün, Oğuzhan Kayar, Alperen Pak (Dk. 64 Yılmaz Can Taşkıran), Fatih Selimhan Solmaz, Uğur Utlu, Gökhan Meral (Dk. 76 Artun Akçakın), Taha Balcı, Volkan Altınsoy, Sefa Durmuş

GOLLER: Dk. 15 Cengiz Ötkün, Dk. 90+2 Artun Akçakın (Tarsus İdman Yurdu), Dk. 49 ve Dk. 67 Enver Cenk Şahin (Bursaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Uğur Utlu (Tarsus İdman Yurdu)

SARI KARTLAR: Fatih Solmaz, Oğuzhan Kayar, Uğur Utlu (Tarsus İdman Yurdu), Kubilay Sönmez (Bursaspor)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'ta 9´uncu hafta maçında Bursaspor sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 2-2 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2022-10-09 21:13:43



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