Bursa'da refüje çıkan otomobil bariyerlere çarparak durdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil metrelerce savrulup refüje çıktı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Burak Kaya kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı´nda meydana geldi. Kent merkezinden İzmir istikametine seyir halinde olan Burak Kaya yönetimindeki 16 AJE 408 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Metrelerce savrularak refüje çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı zerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Burak Kaya´nın tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle Mudanya Bulvarı´nda trafik kısa süre alternatif yollardan sağlandı. Otomobilin refüjden kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-10-10 01:47:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.