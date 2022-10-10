Alkollü sürücü, boton bariyere çarpıp takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, Görkem Yağlı´nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, beton bariyere çarptıktan sonra takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Yağlı´nın 1.24 promil alkolü olduğu tespit edildi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi, Uludağ Üniversite Kampüsü´nde meydana geldi. Üniversite 1. Cadde üzerinde Ziraat Fakültesi´nden Görükle istikametine giden Görkem Yağlı yönetimindeki 34 DYC 018 plakalı hafif ticari araç, virajlı yolda kontrolden çıktı. Yağlı´nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç savrularak beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç takla atarak ters döndü. Kazayı gören üniversite güvenlik görevlileri Yağlı´nın yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücü Görken Yağlı üniversite güvenlik görevlilerinin yardımıyla ters duran araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde sağlık kontrolünden geçirilen ve durumu iyi olan Yağlı, hastaneye gitmeyi reddetti.
Polis ekiplerinin kontrollerinde, Görkem Yağlı´nın 1.24 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, kullanılmaz hale gelen hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-10-10 02:59:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
-
Keşfet
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.