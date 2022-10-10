Alkollü sürücü, beton bariyere çarpıp takla atan araçtan yara almadan kurtuldu (3)- Yeniden

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sayın abonelerin zdikkatine;

'Alkollü sürücü, beton bariyere çarpıp takla atan araçtan yara almadan kurtuldu' başlıklı daha önce geçilen haberlerin iptal edilerek yerine aşağıdaki haberin kullanılması rica olunur. DHA

-------------------

YENİDENİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, Görkem Yağlı´nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, beton bariyere çarptıktan sonra takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Yağlı´nın 1.24 promil alkolü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi, Uludağ Üniversite Kampüsü´nde meydana geldi. Üniversite 1. Cadde üzerinde Ziraat Fakültesi´nden Görükle istikametine giden Görkem Yağlı yönetimindeki 34 DYC 018 plakalı hafif ticari araç, virajlı yolda kontrolden çıktı. Yağlı´nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç savrularak beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç takla atarak ters döndü. Kazayı gören üniversite güvenlik görevlileri Yağlı´nın yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücü Görkem Yağlı, üniversite güvenlik görevlilerinin yardımıyla ters duran araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde sağlık kontrolünden geçirilen ve durumu iyi olan Yağlı, hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis ekiplerinin kontrollerinde, Görkem Yağlı´nın 1.24 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, kullanılmaz hale gelen hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa İsmail Hakkı SEYMEN

2022-10-10 04:02:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.