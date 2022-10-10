Bıçaklanan arkadaşlarını taşıdıkları araç, hastaneye 100 metre kala yakıtı bitince yolda kaldılar

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da, yolda yürürken iddiaya göre hiç tanımadığı 2 kişinin saldırısına uğrayan Doğan Sünap(24) karın bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Yardıma gelen 2 arkadaşının Sünap´ı hastaneye yetiştirmeye çalıştığı hafif ticari aracın yakıtının hastaneye 100 metre kala bitmesi nedeniyle yolda kalan yaralının yardımına sağlık ekipleri yetişti.
Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi , Sinandede Mahallesi´nde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi´nden Ankara Yolu Caddesi istikametine yürüyen Doğan Sünap iddiaya göre hiç tanımadığı 2 kişinin saldırısına uğradı. Sünap´ı karın bölgesinden bıçaklayan saldırganlar olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan genç arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen 2 arkadaşı, Doğan Sünap´ı hafif ticari araca bindirerek Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürmek istedi. Ancak hastaneye 100 metre mesafede aracın yakıtının bitmesi üzerine yaralı Sünap ile 2 arkadaşı yolda kaldı. Yolda kalan gençlerin yardım istemesi üzerine hastanede bulunan sağlık ekibi kısa sürede yardıma geldi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sünap Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Doğan Sünap´ın sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken, polise verdiği ilk ifadesinde 2 kişinin bir anda kendisine saldırdığını ve saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-10-10 08:01:40
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