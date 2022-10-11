Evden televizyon hırsızlığı, apartman kamerasında 

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Semih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da, girdiği evden televizyon çalan Ömer S. (27), polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anı ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynar Sokak'taki apartman dairesine giren hırsızlık şüphelisi, televizyonu çalarak kaçtı. Ev sahibi ise geldiğinde televizyonu yerinde göremeyince polise hırsızlık ihbarında bulundu. Adrese gelerek çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Çaldığı televizyonla binadan çıkarken kameraya yansıyan şüphelinin, Ömer S. olduğu belirlendi. İsabey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Ömer S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-10-11 15:55:21



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