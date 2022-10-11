SoloTürk'ten Mudanya Mütarekesi'nin 100´üncü yılına özel gösterisi uçuşu

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Muammer İRTEMMehmet İNAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)MUDANYA Mütarekesi´nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında SoloTürk, gösteri uçuşu yaptı. Gösteri yoğun ilgi gördü.

Türk Hava Kuvvetleri´nin tek F-16 ile gösteri yapan ekibi SoloTürk, Mudanya Mütarekesi´nin 100´üncü yıl dönümü kapsamında yaptığı gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü. Mütareke Meydanı üzerinde yapılan gösteri uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü. Binlerce kişinin izlediği ve yoğun ilgi gören SoloTürk'ün akrobasi hareketleri büyük alkış aldı. Gösteriyi izleyenler o anları cep telefonlarıyla kaydetti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mudanya Muammer İRTEM-Mehmet İNAN

2022-10-11 18:50:44



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