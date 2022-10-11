Okulun 4´üncü kat penceresinden düşen liseli Sudenur, ağır yaralandı (2)

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SEDANUR'DAN ACI HABER GELDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde öğrenim gördüğü okulun 4'üncü kat penceresinden düşen Sudenur Ongun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. (DHA)Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2022-10-11 19:42:26



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