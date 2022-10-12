Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada, takla atan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da şerit değiştiren otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkan araç, başka bir otomobile çarparak takla attı. Kazada, takla atan otomobilde bulunan anne ve 2 çocuğu yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Karaman Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Kent merkezinden İzmir istikametine seyreden Utku Berk K. idaresindeki 16 BYS 32 plakalı otomobil iddiaya göre şerit değiştirdiği sırada aynı istikamette seyreden Nevzat Ş. yönetimindeki 16 JVE 86 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Nevzat Ş.´nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, önce aynı istikamette seyreden Yakup Emre K. idaresindeki 16 SDB 33 plakalı otomobile ardından da kaldırıma çarparak takla attı. Kazada takla atan otomobilde bulunan anne A.Ş. ve 2 çocuğu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, takla atarak kullanılmaz hale gelen araçtaki Nevzat Ş., eşi A.Ş. ve 2 çocukları vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.Ş. ile 2 çocuğu Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alarak Gürbüzler Caddesi girişini trafiğe kapattı.Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Takla atan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-10-12 07:24:53



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