Duruşmaya gidemeyen yaşlılar için mahkeme heyeti huzurevine geldi

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl İlçesinde, taraf oldukları duruşmaya yaşları nedeniyle gidemeyen A.A. (89) ile N.Y.´nin (94) ifadeleri, mahkeme heyeti tarafından kaldıkları huzurevinde alındı.
Adalet Bakanlığı´nca adalete erişimin güçlendirilmesi ve eşit sağlanması amacıyla engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin yürütülen `Evde Adalet Hizmeti´, Bursa İnegöl'de de uygulandı. Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Fatma Göztepe Huzurevi'nde kalan A.A. ile N.Y., 25 Nisan´da tartıştı. Olayın ardından taraflar, yargıya müracaat etti. İnegöl 2´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın 29 Eylül'deki duruşmasına, tarafların yaşları nedeniyle katılmaları mümkün olmadığından adli sürece dahil olabilmeleri amacıyla mahkeme heyeti, hazırlıklarını yaparak huzurevine gitti. A.A. ile N.Y.´nin ifadeleri, mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alındı. Duruşma, 25 Ekim'e ertelendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-10-12 11:47:13
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