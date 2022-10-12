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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´da, seyir halindeki TIR, U dönüşü olmayan yerden çıkan kamyona çarptı. TIR sürücüsü Gül Ali Aziz Bayram (45) ile kamyon sürücüsü Sıddık Şimşek´in (50) yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında BursaAnkara kara yolu Kestel ilçesi girişi Barakfaki mevkisinde meydana geldi. Bursa´dan İnegöl'e seyir halinde olan Gül Ali Aziz Bayram´ın kullandığı 16 MEK 96 plakalı TIR, U dönüşü olmayan yerden çıkan Sıddık Şimşek yönetimindeki 16 ANK 666 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, sinyalizasyon direğine çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücüler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası TIR ve kamyon, çekiciyle yoldan kaldırılırken, jandarma da inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2022-10-12 16:16:27



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