Denetimden kaçmaya çalışan sürücü; "Hiç ehliyet alamadım, 4 defa ehliyet dosyası yaktım"



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis uygulamasına girmemek için geri manevra yaptığı sırada kıskıvrak yakalanan ehliyetsiz sürücü Ahmet İ.(46)´ye toplam 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerine ceza yazmaması için uzun süre dil döken Ahmet İ. ehliyet alamadığını belirterek "Ehliyetim olmadığı için kaçıyordum. Hiç ehliyet alamadım, 4 defa ehliyet dosyası yaktım." dedi.İnegöl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı trafik polisleri, Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Polis memurları rutin denetimlerini sürdürürken, 16 ZV 506 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün uygulama noktasına girmemek için geri manevra yaptığını fark eden ekipler harekete geçti. Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan sürücü Ahmet İ.´nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Uygulama noktasından ehliyeti olmadığı için kaçmaya çalıştığını belirten Ahmet İ., kendisine ceza yazan polis memuruna "Yapma gözünü seveyim komiserim. Ehliyetim olmadığı için kaçıyordum. Hiç ehliyet alamadım, 4 defa ehliyet dosyası yaktım. Yalan da söylemem yani." dedi.Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-10-13 07:53:17



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