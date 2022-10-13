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Ev ile 5 otomobilden hırsızlık şüphelisi 2 kardeşe tutuklama

DHA

Ev ile 5 otomobilden hırsızlık şüphelisi 2 kardeşe tutuklama


Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, son 1 ayda 1 ev ile 5 otomobilden hırsızlık yapan Halil İbrahim Coşkun (32) ve Yasin Coşkun (29) kardeşler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 kardeş, tutuklandı. 
Kentte son 1 ay içinde 1 ev ile 5 otomobilden yapılan hırsızlıkların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ile Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Olay yeri ve güvenlik kamerası incelemesi yapan ekipler, şüphelilerin, çeşitli suçlardan 20 kaydı bulunan Halil İbrahim ve Yasin Coşkun kardeşler olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, şüphelileri, önceki gün sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise hırsızlıktan elde edildiği tespit edilen elektrikli iş aletleri ele geçirildi. Coşkun kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-10-13 12:20:18

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