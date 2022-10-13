Motosiklette arkada oturanın ölümden döndüğü kaza kamerada



Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletin otomobile çarptığı kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Motosikletlinin arkasında oturan Hamza Gamzayev'in (20) otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde'de meydana geldi. Ahıska Türkü Sait Shakirova'nın (32) kullandığı 16 AVD 417 plakalı motosiklet, akaryakıt istasyonundan çıkan Dursun Zeybek (28) yönetimindeki 16 KKK 82 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Sait Shakirova ile arkasında oturan Hamza Gamzayev ve otomobil sürücüsü Dursun Zeybek ile yanındaki kızı Elif Zeybek (2) yaralandı.

İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, inceleme başlatırken, kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Görüntülerde, otomobile çarpan motosiklette arkada oturan Hamza Gamzayev'in havalanıp, aracın arkasına düştüğü anlar yer aldı. Panikle el freni çekilmeden inilen otomobilin, geri giderken, sürücü ve çevredekiler tarafından durdurulduğu, Gamzayev'in de altında kalmasının önlenmesi görüntüye yansıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-10-13 16:45:26



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