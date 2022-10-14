Ev arkadaşlarını öldürmeden önce cesedi atacakları yer için keşif yapmışlar



Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde, ev arkadaşları Selçuk Duman´ı (43) boğarak öldürdükten sonra cesedini Bursa´nın Gemlik ilçesinde dere yatağına atan Ender Anıl Karagöz (42), kardeşi Eren Karagöz (33) ve Orhan Bilgin (38) hakkında soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu 3 sanık için `tasarlayarak öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Duman´ı kaçırılıp, öldürüldü gibi göstermek istedikleri belirtilen sanıkların, cinayetten önce cesedi atacakları yeri belirlemek için keşif yaptıkları da ortaya çıktı.

Kocaeli Karamürsel'de yaşayan tersane işçisi Selçuk Duman'dan haber alamayan ailesi, geçen yıl 7 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Duman'ın öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yönde genişletti. Tersane işçisinin ev arkadaşları olan Ender Anıl Karagöz, kardeşi Eren Karagöz ve Orhan Bilgin takibe alındı. Polis ekiplerinin takibi sırasında 3 şüphelinin, ellerindeki altın sikkeleri satarak tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi. Araştırmalarını tamamlayan ekipler, 22 Ekim´de Zonguldak ve Kırıkkale ile Kocaeli'nin Karamürsel ve Gebze ilçelerinde eş zamanlı operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı. Gebze'deki operasyonda şüpheliler, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 20'den fazla altın sikke ele geçirildi. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, ele geçirilen tarihi eserler de Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

CİNAYETİ İTİRAF EDİP, BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Emniyette sorgulanan şüphelilerden 3'ü, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Ender Anıl Karagöz, Eren Karagöz ve Orhan Bilgin ise ifadelerinde ev arkadaşları Selçuk Duman ile araç alışverişiyle ilgili husumet yaşadıklarını ve birlikte Bursa'nın Gemlik ilçesine gittikleri sırada iple boğarak öldürdüklerini itiraf etti. Birbirlerini suçlayan ve cesedi Gemlik'in girişindeki dere yatağına attıklarını söyleyen şüpheliler, yer göstermeleri için bölgeye götürüldü. Şüphelilerin 19 Kasım 2021'de gösterdiği alanda çürümüş erkek cesedi bulundu. Cansız bedenden alınan DNA örnekleri ile yakınlarından alınan DNA örnekleri eşleşince Duman´a ait olduğu kesinleşti. Emniyetteki işlemleri sonrası 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'KEŞİF YAPTILAR'

Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan dosya, olay yeri Bursa olduğu için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´na gönderildi. İddianamede, olay öncesi İstanbul´da hasta olan babalarını ziyaret için hastaneye giden Karagöz kardeşlerin, kiralık otomobille Tekirdağ-ÇanakkaleBalıkesir-Bursa-Gemlik-Yalova güzergahını takip edip, hiç durmaksızın 7 Ağustos 2021´de saat 01.30 sıralarında Karamürsel´e geldikleri belirtildi. Yolu hiçbir neden olmaksızın uzatan sanıkların, maktulü öldürdüklerinde nereye bırakacakları konusunda keşif yaptıkları belirtildi.

OYUN BAHANESİYLE ARAÇTAN İNDİRMİŞLER

Sanıkların, olay günü de Selçuk Duman´ı Yalova çıkışında bulunan köfteciye yemeğe götürdükleri, daha sonra sağ arka koltukta oturan Duman´ın ön koltuğa geçmesi için otomobili Yalova´nın Çiftlikköy ilçesinde durdurdukları, burada oyun oynama bahanesiyle araçtan inip, geri geldiklerinde Orhan Bilgin´in arka koltuğa geçtiği, bu sayede de Duman´ın ön yolcu koltuğuna oturtulduğu bilgisi iddianamede yer aldı. Sanıkların, tüm bu planı Selçuk Duman´ın yemek yedikleri köfteciden sonra kaçırılmış izlenimi vermek için gerçekleştirdikleri, aracı Eren Karagöz kullanırken, Ender Anıl Karagöz ile Orhan Bilgin´in Selçuk Duman´ı iple boğdukları daha sonra da cesedi önceden keşif yaptıkları dereye attıkları belirtildi.

AİLESİNDEN KALAN PARAYI ALMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

İddianamede, Karagöz kardeşlerin babaları hasta olduğu için paraya ihtiyaçları olduğu, çevrelerindekilerden borç istedikleri, Selçuk Duman´ı da ailesinden kalan parayı almak için öldürdükleri bilgisi yer aldı. Sanıkların `tasarlayarak öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanmalarının istendiği iddianame, Bursa 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. Ender Anıl Karagöz, Eren Karagöz ve Orhan Bilgin, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2022-10-14 09:47:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.