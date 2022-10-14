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İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle muhalefet olmaz

DHA

İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle muhalefet olmaz


Hasan BOZBEY/ BURSA, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu´nun ABD ziyaretindeki Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. İnce, "Amerika´ya gidip, 'Ukrayna´dan yana olmalıyız´ demek; `Biz Amerika´dan yana olmalıyız´ demektir, Yunanistan'daki üslerden yana olmak demektir, güneyimizdeki YPG/PKK'dan yana olmak demektir. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Böyle muhalefet olmaz" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa´ya geldi. Ziyaretlerine Orhangazi ilçesinden başlayan İnce, esnaf ve halkla buluştu.
Burada açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun ABD ziyaretinde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. "Memleket Partisi olarak ne Amerikancı ne de Rusçu değiliz önce bunu belirtelim" diyen İnce, şunları kaydetti: 
"Dünyada bir savaş var, Ukrayna-Rusya savaşı. Biz Tayyip Erdoğan´ın ekonomi, eğitim, tarım, mülteci politikalarını beğenmiyoruz. Yerden yere vuruyoruz, eleştiriyoruz. 20 yıldır eleştiriyoruz ama bu savaştaki tutumunu doğru buluyoruz. Ukrayna-Rusya savaşında taraf kalmayı, bir bloktan yana olmamayı doğru buluyoruz. Bu geçmişte denendi; 2´nci Dünya Savaşı'nda İsmet Paşa, Türkiye´yi savaşa sokmadı. Biz farklı bir siyasi partiyiz. Doğru bildiğimize 'doğru', yanlış bildiğimize 'yanlış' diyoruz ama gidip Amerika´da `Ukrayna´nın tarafında olmalıyız´ deyip, Türkiye devletinin bu tarafsız kalıp ara bulucu politikasını yerle yeksan etmek, Amerika´ya göz kırpmaktır. Bunu biz çok tehlikeli buluyoruz. Amerika´ya gidip `Ukrayna´dan yana olmalıyız´ demek; `Biz Amerika´dan yana olmalıyız´ demektir, Yunanistan´daki üslerden yana olmak demektir, güneyimizdeki YPG/PKK´dan yana olmak demektir. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Böyle muhalefet olmaz. Biz yerli ve milli muhalefetten yanayız. Erdoğan´ı desteklemiyoruz. Erdoğan´ın politikalarına şiddetle karşıyız ama Ukrayna-Rusya savaşında yürütülen tarafsız kalma, ara bulucu rolüne soyunma; memleketimizin lehinedir. Memleketimizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz biz yani gerçekten şaşkınlıkla izliyoruz. İsmet Paşa´nın partisinin genel başkanı, 2'nci Dünya Savaşı'na Türkiye´yi sokmamış, denge politikasını gözetmiş bir genel başkanın partisinin başındaki zat, Amerika´ya göz kırpıyor. Erdoğan´ı da Kılıçdaroğlu´nu da birlikte göndereceğiz."
Gazetecilerin, 'Kılıçdaroğlu´nun ABD´deki kayıp 8 saati' iddialarıyla ilgili sorusuna "Bilemiyorum" yanıtını veren İnce, daha sonra cuma namazını kılmak için İznik ilçesine geçti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2022-10-14 12:52:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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