İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle muhalefet olmaz

Hasan BOZBEY/ BURSA, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu´nun ABD ziyaretindeki Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. İnce, "Amerika´ya gidip, 'Ukrayna´dan yana olmalıyız´ demek; `Biz Amerika´dan yana olmalıyız´ demektir, Yunanistan'daki üslerden yana olmak demektir, güneyimizdeki YPG/PKK'dan yana olmak demektir. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Böyle muhalefet olmaz" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa´ya geldi. Ziyaretlerine Orhangazi ilçesinden başlayan İnce, esnaf ve halkla buluştu.
Burada açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun ABD ziyaretinde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. "Memleket Partisi olarak ne Amerikancı ne de Rusçu değiliz önce bunu belirtelim" diyen İnce, şunları kaydetti:
"Dünyada bir savaş var, Ukrayna-Rusya savaşı. Biz Tayyip Erdoğan´ın ekonomi, eğitim, tarım, mülteci politikalarını beğenmiyoruz. Yerden yere vuruyoruz, eleştiriyoruz. 20 yıldır eleştiriyoruz ama bu savaştaki tutumunu doğru buluyoruz. Ukrayna-Rusya savaşında taraf kalmayı, bir bloktan yana olmamayı doğru buluyoruz. Bu geçmişte denendi; 2´nci Dünya Savaşı'nda İsmet Paşa, Türkiye´yi savaşa sokmadı. Biz farklı bir siyasi partiyiz. Doğru bildiğimize 'doğru', yanlış bildiğimize 'yanlış' diyoruz ama gidip Amerika´da `Ukrayna´nın tarafında olmalıyız´ deyip, Türkiye devletinin bu tarafsız kalıp ara bulucu politikasını yerle yeksan etmek, Amerika´ya göz kırpmaktır. Bunu biz çok tehlikeli buluyoruz. Amerika´ya gidip `Ukrayna´dan yana olmalıyız´ demek; `Biz Amerika´dan yana olmalıyız´ demektir, Yunanistan´daki üslerden yana olmak demektir, güneyimizdeki YPG/PKK´dan yana olmak demektir. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Böyle muhalefet olmaz. Biz yerli ve milli muhalefetten yanayız. Erdoğan´ı desteklemiyoruz. Erdoğan´ın politikalarına şiddetle karşıyız ama Ukrayna-Rusya savaşında yürütülen tarafsız kalma, ara bulucu rolüne soyunma; memleketimizin lehinedir. Memleketimizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz biz yani gerçekten şaşkınlıkla izliyoruz. İsmet Paşa´nın partisinin genel başkanı, 2'nci Dünya Savaşı'na Türkiye´yi sokmamış, denge politikasını gözetmiş bir genel başkanın partisinin başındaki zat, Amerika´ya göz kırpıyor. Erdoğan´ı da Kılıçdaroğlu´nu da birlikte göndereceğiz."
Gazetecilerin, 'Kılıçdaroğlu´nun ABD´deki kayıp 8 saati' iddialarıyla ilgili sorusuna "Bilemiyorum" yanıtını veren İnce, daha sonra cuma namazını kılmak için İznik ilçesine geçti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2022-10-14 12:52:28
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