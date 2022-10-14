İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle muhalefet olmaz (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle muhalefet olmaz (2)

DHA

İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle muhalefet olmaz (2)


'BU SİYASETLE AÇIKLANAMAZ, DOKTORLARIN İŞİ'
İlçe ziyaretlerinde bulunmak için Bursa'ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cuma namazını İznik ilçesindeki Ayasofya Camisi'nde kıldı. Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan İnce'nin gündeminde partisinden ayrılıp AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi vardı. İnce, "CHP'den istifa etti, bizim partimiz Memleket Partisi'nde yola devam kararı aldı. Sonra bizden de istifa etti, AK Parti'ye gitti. Birincisi biz partiyi kurduğumuzda bir MYK toplantısında dedim ki; Memleket Partisi'ni payanda olmak için kurmadık. Millet İttifakı ya da Cumhur İttifakı ile köşeye oturalım, 3-5 milletvekili pazarlığı yapalım diye kurmadım. Biz bunu tek başına seçimi kazanacak cumhuriyetçi, Atatürkçü, yurtsever bir parti olmak için kurduk. Ama her şeye rağmen asla Cumhur İttifakı ile olamayız. Çünkü 20 yıldır bu memleketi çok kötü yönetiyorlar. O günden sonra Mehmet Ali Çelebi gönül bağını önce benimle kopardı. Çok kısa süre içinde de istifa etti. Demek ki o aklından geçiriyormuş zaten. Bizim aklımızdan bunlar hiç geçmediği için. Yazık üzülüyorum sadece. Yani Ergenekon, Balyoz sürecinde Silivri mahkemelerinde ona en çok destek olanlardan birisiydim. Tabii ki ona değil, tüm bozuk düzene karşı çıkmak için yaptım bunları. Bugün olsa yine yapardım. O yüzden burada ceza aldım. Yargılandım. O FETÖ'cü hakimlere, savcılara karşı direndiğimiz için yargılandım. O günlerde Silivri'nin önlerinde miting yaparken, yargılanırken, diretirken, FETÖ'cülere karşı, sonra bir şey oldu. Sayın Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu. Bunu milletvekili yaptı. Yani o günlerde de Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben bu Ergenekon Davası'nın savcısıyım' diyordu. Sayın Çelebi'ye şunu söylemek isterim; seni Silivri zindanlarında savunan Muharrem İnce'nin yanında olmadın, seni milletvekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmadın, 'Ben o davanın savcısıyım' diyen Tayyip Erdoğan'ın yanında oldun. Bu siyasetle açıklanamaz, bu olsa olsa doktorların işi olur" dedi.
'BAROMETRE DEĞİLİM'
Gazetecilerin, "Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?" sorusuna, "Onu bilmiyorum, ama Memleket Partisi'ni soruyorsan, Muharrem İnce olacak" dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansını soran basın mensubuna ise "Bunu bilemiyorum. Barometre değilim" yanıtını veren İnce, "Yalancı anket şirketlerinin toplumu manipüle ettiklerini söylüyorum. Hepsini yazmışlar, bir tek Memleket Partisi yok. Sonra da diğerleri diyor 5, 6. Bunlar sokak anketidir. Türkiye'yi karış karış geziyorum. Yarın İstanbul'dayım. Allah'ın izniyle biz bu ipi göğüsleyeceğiz" diye konuştu.
'MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI OLMAK İÇİN ŞARTLARIM VAR'
Millet İttifakı'ndan gelebilecek adaylık teklifine ise şartlı olarak 'evet' diyeceğini söyleyen İnce şöyle konuştu:
"Bir; bana oy verecekler. İki; sandıkta oy vermemezlik yapmayacaklar. Hazineden aldıkları paraları harcayacaklar. Kendi afişleri değil, cumhurbaşkanı adayının afişlerini asacaklar. Dört; sandıklara sahip çıkacaklar. Beş; seçim gecesi iftira atmayacaklar, 'Seçim gecesi neredeydin?' diye. Sandıklara sahip çıkmayıp sonra da seçim gecesinden itibaren yıpratmaya başlamayacaklar. Seçimden sonra ola ki kaybedersek, tuvaletin önüne oturtmayacaklar. Yedi; bana yakın olan insanları partiden atmayacaklar. Bunları yaparlarsa kabulüm."
'CEZA VERİLECEKSE AK PARTİ'DE ADAM KALMAZ'
TBMM'den geçen yeni dezenformasyon yasasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan İnce, "Medyayı ele geçirmişlerdi, şimdi sosyal medyayı ele geçirmek istiyorlar. Yalan bilgi, yanlış bilgi. En büyük yalan bilgiyi Recep Tayyip Erdoğan veriyor. 'Zonguldak Üniversitesi'ni biz açtık' diyor. 1071'de Romen Diyojen'in gülleler attığını söylüyor, o tarihte gülle yoktu. Yalansa en büyük yalancı kendisi. Bir gazete 365 günün 302 günü 'Emekliye müjde' diye haber yaptı. Bütün bunlar oldu. 'Belediyeler PKK'ya yardım ediyor' dedi. Hiçbir belediyeden bir şey çıkmadı. Bunları söyledi. 'Camide içki içtiler. Görüntüleri cuma yayınlayacağım' dedi. 500 cuma geçti hiçbirini yayınlayamadı. Birisi çıktı, 'Deri elbiseliler vardı, üzerime işedi' dedi. 'Görüntüler var' dediler, hiçbirisi çıkmadı. Ceza alacaksa bunların alması lazım. Yalan haberden, yıpratıcı haberden, toplumu manipüle edici haberden 1 yıldan 3 yıla kadar ceza verilecekse, AKP'de adam kalmaz" dedi. (DHA)
Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa), (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / İznik Hasan BOZBEY
2022-10-14 15:59:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)İNCE: KILIÇDAROĞLU&#039;NUN AÇIKLAMALARI TEHLİKELİ, BÖYLE MUHALEFET OLMAZ
YEREL HABERLER (Görüntülü)İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ...
GÜNCELLEME - Bursa'da sandalye üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da sandalye üretim atölyesinde ...
Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın /Ek ...
(Görüntülü)OSMANGAZİDE MOBİLYA ATOLYESİNDE YANGIN- 1
YEREL HABERLER (Görüntülü)OSMANGAZİDE MOBİLYA ATOLYESİNDE YANGIN- 1
(Görüntülü) OSMANGAZİ&#039;DE MOBİLYA ATOLYESİNDE YANGIN -2
YEREL HABERLER (Görüntülü) OSMANGAZİ'DE MOBİLYA ATOLYESİNDE ...
(Görüntülü)OSMANGAZİDE MOBİLYA ATOLYESİNDE YANGIN- 1
YEREL HABERLER (Görüntülü)OSMANGAZİDE MOBİLYA ATOLYESİNDE YANGIN- 1
TOFAŞ, pivot Deon Thompson'ı transfer etti
YEREL HABERLER TOFAŞ, pivot Deon Thompson'ı transfer etti
Bursa´da mobilya imalathanesinde yangın
YEREL HABERLER Bursa´da mobilya imalathanesinde yangın
Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı
İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle muhalefet olmaz
YEREL HABERLER İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle ...
Bursa'da 38 yaşındaki diyaliz hastası ikiz bebek dünyaya getirdi
YEREL HABERLER Bursa'da 38 yaşındaki diyaliz hastası ikiz bebek ...
Bursa'da Yunus ekiplerinin uygulamalarında aranan 20 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da Yunus ekiplerinin uygulamalarında aranan 20 ...
(Görüntülü)MALATYA?NIN YÖRESEL ÜRÜNLERİ SULTANGAZİ?DE VATANDAŞLA BULUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA?NIN YÖRESEL ÜRÜNLERİ SULTANGAZİ?DE ...
Bursa'da bandrolsüz sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da bandrolsüz sigara operasyonunda bir şüpheli ...
Ev arkadaşlarını öldürmeden önce cesedi atacakları yer için keşif yapmışlar
YEREL HABERLER Ev arkadaşlarını öldürmeden önce cesedi atacakları ...
BBDSO'dan "Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"
YEREL HABERLER BBDSO'dan "Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"
(Görüntülü)MOTOSİKLETTE ARKADA OTURANIN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)MOTOSİKLETTE ARKADA OTURANIN ÖLÜMDEN ...
Motosiklette arkada oturanın ölümden döndüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Motosiklette arkada oturanın ölümden döndüğü kaza ...
Bursa metrosundaki yürüyen merdivenlerden metal kapak hırsızlığının şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Bursa metrosundaki yürüyen merdivenlerden metal kapak ...
Marmara Denizi'nde camgöz cinsi köpek balığı yakalandı
YEREL HABERLER Marmara Denizi'nde camgöz cinsi köpek balığı ...
Bursa'da "Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni" düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa'da "Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni" ...
(Görüntülü)ÜZERİNDE ANAHTAR BIRAKILAN ARACA BİNİP, GERİ MANEVRA YAPTI; ANNE- KIZA ÇARPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÜZERİNDE ANAHTAR BIRAKILAN ARACA BİNİP, ...
(Görüntülü)AİLESİYLE TARTIŞIP BİNAYI ATEŞE VERDİ, KAYINVALİDESİNİN EVİNİ DE YAKMAYA ÇALIŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)AİLESİYLE TARTIŞIP BİNAYI ATEŞE VERDİ, ...
Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Başkanı Güler'den fuar değerlendirmesi:
YEREL HABERLER Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Başkanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.