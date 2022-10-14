Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Ramazan Gürsel (69), evinde ölü bulundu.
Olay, Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Kıbrıs Barış Hareketi gazisi Ramazan Gürsel, 3 gün önce eşi Sezer Gürsel´i torunlarına bakması için kızının evine gönderdi. Eşini telefonla arayan Sezer Gürsel, cevap alamayınca eve geldi. Ramazan Gürsel´i yerde hareketsiz yatarken bulan eşi, ekiplere durumu haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Gürsel´in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kıbrıs gazisinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-10-14 17:03:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.