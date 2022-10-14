İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle muhalefet olmaz (3)

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GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da İznik´in ardından Yenişehir ilçesini ziyaret etti. Esnafı gezen İnce, bir araya geldiği gençlerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret eden İnce, Başkan Orhan Torun ve yöneticiler ile buluştu. (DHA)Mine AK/ YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / Yenişehir Mine AK

2022-10-14 17:04:45



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