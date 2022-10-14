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İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle muhalefet olmaz (4)

DHA

İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle muhalefet olmaz (4)


ZİGOŞ OYNAYIP, HALAY ÇEKTİ
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa ziyareti kapsamında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Meydanı´nda vatandaşlarla buluştu. Esnaf ziyareti yapan İnce, meydanda bulunanlarda davulzurna eşliğinde 'zigoş' isimli oyunu oynayıp, halay çekti. Burada konuşan İnce, "Sloganımız şu. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan. Bizim yolumuz bu. Biz ne Amerikancıyız, ne Rusçuyuz. Biz, milli Türk devletinden yanayız. Mevcut iktidar doğru bir iş yaparsa destekleriz. Yanlış bir iş yaparsa karşı koyarız. Erdoğan'ın ve AK Parti'nin ekonomi politikalarını beğenmiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Tarım politikalarını doğru bulmuyoruz. Tarımı bitirdi. Eğitim politikalarını doğru bulmuyoruz. Sığınmacı politikasını doğru bulmuyoruz. Sokaklar Suriyeli dolu Afgan dolu. Bunları göndereceğiz. Hiç çaresi yok. Bu topraklar kanla kuruldu. Memleketinden kaçıp gelen adamlarla burada bu cumhuriyeti yaşatamayız biz. Hepsini göndereceğiz. Ancak şunu söyleyeyim. Sırf muhalefet yapmış olmak için de muhalefet yapmayacağız. Sayın Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitmiş, Amerika'da diyor ki `Biz keşke Ukrayna'dan yana olsaydık.´ Ya şu andaki iktidar bir denge politikası uyguluyor. Rusya'yla Ukrayna arasında bir denge politikası uyguluyor. Bence doğru bir iş yapıyor. Doğru bir iş yapıyor. İktidarın bir tane doğru işi var. O da UkraynaRusya savaşı. Doğru yönetiyor. Kılıçdaroğlu Amerika'dan Amerika'ya selam çakıyor. Ukrayna'yı desteklemek demek Amerika'yı desteklemek demektir. Ben Rusya'nın, Amerika'nın desteğiyle iktidar olmak istemiyorum. Ben Türk milletinin desteğiyle iktidar olmak istiyorum. Ben bu hükümeti göndermek istiyorum. Erdoğan'ı göndermek istiyorum. Ne zaman Erdoğan'ı gönderecek olsak Kılıçdaroğlu çıkıyor türban diyor, başörtüsü diyor, doğal gazı kapatıyor, elektriği kapatıyor, mazotu kapatıyor, gübreyi kapatıyor, kirayı kapatıyor. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyor. Şimdi de Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyor. Bunlar danışıklı dövüş yapıyorlar. Bakmayın kavga ettiklerine. Ortak bunlar ortak. Son cümlem şu olsun. Erdoğan, muhalefetini de al, çek git" dedi.
İnce, konuşmasının ardından Demirtaş Lozan Mübadele Kültür ve Dayanışma Derneği´ni ziyaret etti. (DHA)Muammer İRTEMMehmet İNAN/ BURSA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEMMehmet İNAN
2022-10-14 19:03:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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