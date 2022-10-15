Kadını eşinden kurtarmak için balkona tırmanan polis, düşerek şehit oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadını eşinden kurtarmak için balkona tırmanan polis, düşerek şehit oldu

DHA

Kadını eşinden kurtarmak için balkona tırmanan polis, düşerek şehit oldu


İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA'da yaşayan Gökhan N., uzaklaştırma kararı bulunan eşinin evine giderek, kapıyı kilitledi ve balkondan kadını atmak istedi. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekibinden Sami Altıntaş (47), kadını kurtarmak için tırmandığı 3´uncu kattaki dairenin balkon demirinin kopmasıyla zemine düştü. Ağır yaralanan Altıntaş, kaldırıldığı hastanede şehit olurken, balkondan düşme ani ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi´nde meydana geldi. Eşine şiddet uyguladığı için 10 Ekim'de, hakkında uzaklaştırma kararı verilen Gökhan N., önceki gün saat 21.30 sıralarında Huzur Sokak'ta bulunan binanın 3´uncu katındaki evine gitti. Gökhan N.'nin uzaklaştırma kararını ihlal ederek ikamete geldiğini gören kadının komşuları ise polise bildirdi. Gökhan N.´nin eşini balkondan atmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese geldi. Uzun süren ikna çabasına rağmen Gökhan N.´nin kapıyı açmaması ve ekiplere direnmesi üzerine polis memuru Sami Altıntaş, eve balkondan girerek kadını kurtarmak istedi. Binanın 2´nci katındaki balkondan üst kata tırmanmaya çalışan Altıntaş, tutunduğu 3´uncu katın balkon demirlerinin kopmasıyla zemine düştü.
HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Polis memurunun düştüğünü gören ekip arkadaşları, yardıma koşarken, bölgeye ambulans ve takviye ekip talep edildi. Bu sırada kargaşadan faydalanan Gökhan N. ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Altıntaş, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Sami Altıntaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Yanında bulunan 2 kişi ile kaçmaya çalışan Gökhan N. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 
Öte yandan polis memuru Sami Altıntaş´ın düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-10-15 09:41:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı ...
Bursa'da duvara çarpan minibüsün içinden teneke alkol kutusu çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da duvara çarpan minibüsün içinden teneke alkol ...
(Görüntülü) SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA ...
SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
YEREL HABERLER SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı
Kavşaktan dönüş yapan kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kavşaktan dönüş yapan kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 ...
Bursa'da otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi ...
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Bursa'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Bursa'da ...
İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle muhalefet olmaz (4)
YEREL HABERLER İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle ...
(Görüntülü)KIBRIS GAZİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)KIBRIS GAZİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle muhalefet olmaz (3)
YEREL HABERLER İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle ...
Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu
Osmangazi'de "Aile Okulu Projesi" eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Osmangazi'de "Aile Okulu Projesi" eğitimleri başladı
(Görüntülü) İNCE: KILIÇDAROĞLU&#039;NUN AÇIKLAMALARI TEHLİKELİ, BÖYLE MUHALEFET OLMAZ (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ...
(Görüntülü)BURSA&#039;DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE ...
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa ziyaretinde soruları yanıtladı:
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa ...
İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle muhalefet olmaz (2)
YEREL HABERLER İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle ...
(Görüntülü)İNCE: KILIÇDAROĞLU&#039;NUN AÇIKLAMALARI TEHLİKELİ, BÖYLE MUHALEFET OLMAZ
YEREL HABERLER (Görüntülü)İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ...
GÜNCELLEME - Bursa'da sandalye üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da sandalye üretim atölyesinde ...
Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın /Ek ...
(Görüntülü)OSMANGAZİDE MOBİLYA ATOLYESİNDE YANGIN- 1
YEREL HABERLER (Görüntülü)OSMANGAZİDE MOBİLYA ATOLYESİNDE YANGIN- 1
(Görüntülü) OSMANGAZİ&#039;DE MOBİLYA ATOLYESİNDE YANGIN -2
YEREL HABERLER (Görüntülü) OSMANGAZİ'DE MOBİLYA ATOLYESİNDE ...
(Görüntülü)OSMANGAZİDE MOBİLYA ATOLYESİNDE YANGIN- 1
YEREL HABERLER (Görüntülü)OSMANGAZİDE MOBİLYA ATOLYESİNDE YANGIN- 1
TOFAŞ, pivot Deon Thompson'ı transfer etti
YEREL HABERLER TOFAŞ, pivot Deon Thompson'ı transfer etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.