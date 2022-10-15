Kadını eşinden kurtarmak için balkona tırmanan polis, düşerek şehit oldu (2)



23 YILLIK POLİS MEMURUNUN EŞİ DE POLİSMİŞ

Bursa´da, hakkında uzaklaştırma kararı verilen Gökhan N.´nin (36) balkondan atmaya çalıştığı eşini kurtarmak için tırmandığı 3´üncü katın balkon demirinin kopmasıyla zemine düşerek şehit olan polis memuru Sami Altıntaş, yarın memleketi Sakarya´da son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit polis memurunun cenazesi, saat 11.00'de Bursa Emniyet Müdürlüğü´nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Sakarya´ya gönderilecek. Şehit Altıntaş, Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi´nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Emniyet teşkilatında 23 yıldır görev yapan Sami Altıntaş'ın, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) Aile İçi Şiddeti Önleme Birimi'nde görev yapan Altıntaş´ın eşi Firdevs Altıntaş´ın da Çekirge Polis Merkezi´nde komiser olduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da şehit polis memuru için yayımladığı taziye mesajında, "14.10.2022 günü Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu'nda görevli polis memuru Sami Altıntaş, aile içi şiddetten aranması olan şahsın eşini balkonda atacağı ihbarı üzerine şüpheliyi bulunduğu binada yakalamaya çalışırken yüksekten düşmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah´tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

Öte yandan hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal ederek ikametine giden, eşine şiddet uygulayan ve olayın ardından yanındaki 2 kişi ile kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Gökhan N.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Esra TÜRKER/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez ESRA TÜRKER

2022-10-15 13:42:56



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