İnegölspor-Nazilli Belediyespor: 2-1

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Yücel Büyük, Zafer Gayretli, Volkan Kaan Topal
İNEGÖLSPOR: Emre Selen, Niyazi Batuhan Salman(Dk 88 Emir Özsoy), Furkan Özyapı, Bahadır Taşdelen(Dk 83 Taylan Özgün) , Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir, Yusuf Ziya Gümüş, Ersel Aslıyüksek, Umut Sönmez(Dk 62 Kadir Salih)
EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Topayan, Mehmet Ersavaş(Dk 70 Nurettin Çağlar), Çağrı Bülbül, Fatih Üge(Dk 64 Yılmaz Basravi) , Mert Özyıldırım, Nuh Aşkın, Mert Er Estik, Alim Harlak(Dk 80 Gökhan Göksu), Emre Toptan, Hakkı Can Aksu, Hüseyin Çolak(Dk 80 Şükrü Kaan Kılıçarslan)
SARI KARTLAR: Yusuf Ziya Gümüş, Furkan Özyapı, Medeni Bingöl, Ersel Aslıyüksek (İnegölspor) Nuh Aşkın (Nazilli Belediyespor)
GOLLER: Dk.9 Niyazi Batuhan Salman, Dk.75 Hamza Özdemir (İnegölspor) - Dk.28 Mert Er Estik (Nazilli Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, sahasında ağırladığı Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Niyazi Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. Maçın 28'inci dakikasında gelişen konuk ekip atağında, ceza sahası içinde Mert Er Estik'in şutu golü getirdi: 1-1. 75'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası dışından Hamza Özdemir'in sert şutu defansa çarpıp ağlarla gitti: 2-1.
Mücadele 2-1 İnegölspor üstünlüğü ile sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
2022-10-15 17:57:15
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