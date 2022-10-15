Ayva toplamak için çıktığı ağaçta fenalaşıp, öldü



Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da ayva toplamak için çıktığı ağaçta fenalaşan İsmail Şahin (69), yaşamını yitirdi. Hareketsiz durduğu ağaçtan indirilen Şahin´in cansız bedeni, ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Merkez Sokak'ta bulunan ayva ağacının üzerinde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin İsmail Şahin olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail Şahin´in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-10-15 18:54:54



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