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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da zincirleme kaza: 5 yaralı

DHA

Bursa'da zincirleme kaza: 5 yaralı


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 2 kamyonet, 1 otomobil ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.00 sıralarında BursaAnkara karayolu, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İnegöl istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan Kemal Aydın (63) yönetimindeki 34 LV 0965 plakalı otomobil, Ersin Yırgal (41) yönetimindeki 38 RV 967 plakalı kamyonet, Süleyman Şen (35) yönetimindeki 16 AEU 764 plakalı kamyonet ve Şefik Akın (45) yönetimindeki 16 PA 825 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. 4 aracın karıştığı kazada sürücüler ile 16 AEU 764 plakalı kamyonetteki Salim Tuncar (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası başka kazaya karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-10-16 02:24:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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