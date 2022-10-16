

BURSA´da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, trafik levhası ve aydınlatma direğini devirerek üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak takla atan araç, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kükürtlü Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir istikametinden Ankara istikametine seyreden Muhammet Yedikardeş idaresindeki 16 RY 001 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki trafik levhasını ardından da aydınlatma direğini çarparak devirdi. Üst geçidin ayağına çarpan ve yola savrularak takla atan araca aynı istikamette seyreden Mustafa Kurt yönetimindeki 16 AVN 751 plakalı otomobil çarptı. Takla atan otomobil, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Kurt yaralandı. Olayı gören vatandaşlar kullanılmaz hale gelen araçtaki Muhammet Yedikardeş´in yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılan Muhammet Yedikardeş ile Emine Kurt sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesi ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü

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-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Takla atan otomobil detay

-Devrilen aydınlatma direği detay

-Polis, itfaiye ve sağlık edipleri detay

-Olay yeri detayHaber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa

2022-10-16 08:00:23



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