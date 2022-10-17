Bursa'da kaldırıma çarpan motosikletten fırlayan sürücü 10 metrelik viyadükten yuvarlanarak ağır yaralandı

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)-BURSA´da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletten fırlayan sürücü Gökhan Bulut(18) 10 metrelik viyadükten yuvarlandı. Yol kenarındaki ağaç ve bariyere çarpan Bulut ağır yaralandı.Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Barış Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı´nda meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi´nden Beşevler Mahallesi istikametine seyreden Gökhan Bulut (18) yönetimindeki 16 AUK 065 plakalı motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Köprülü Kavşağı´nda aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak kontrolden çıkarak metrelerce savruldu. Kaldırıma çarpan motosikletten fırlayan Bulut yaklaşık 10 metrelik viyadükten İzmir Yolu Caddesi´ne yuvarlandı. Ağaç ve bariyere çarparak duran Gökhan Bulut yaralandı. Kazayı görenler yaralı sürücünün yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde bulunanlar sağlık ekiplerinin ilk yardımda bulunduğu sürücüye "Gökhan iyisin, bir şeyin yok" diyerek moral vermeye çalıştı. Bulut, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi´ne götürüldü.Tedavi altına alınan Gökhan Bulut´un sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-10-17 05:57:18



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