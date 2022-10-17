Bulduğunu iddia ettiği silahla yaralandı, 'Kendimi vurdum' dedi



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)-BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Onur Duğan (36), iddiaya göre, yolda bulduğu tabancayı kontrol ettiği sırada çıkan kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Duğan, "Bir vatandaşın yola tabanca attığını gördüm. Silahı kontrol ettiğim sırada kendimi vurdum" dedi.

Olay, saat 06.30 sıralarında Fatih Mahallesi 2'nci Beyaz Sokak'ta meydana geldi. Onur Duğan, iddiaya göre, yolda bulduğu tabancayı kontrol etmek istedi. Bu sırada silahtan çıkan kurşun Duğan'ın kasığına isabet etti. Kanlar için kalan Duğan, çöplerin arasına devrildi. Durumu fark eden hurdacı Serkan Tekdemir, polise haber verdi. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duğan, ilk ifadesinde, "Bir vatandaşın yola tabanca attığını gördüm. Silahı kontrol ettiğim sırada kendimi vurdum" dedi. Duğan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Hurdacı Serkan Tekdemir ise, "Onur Duğan bir anda geldi ve kendi kendisine ateş etti. Ben de yolun karşısına geçerek, yardım çağırdım. Ben ateş etmedim" dedi. Serkan Tekdemir, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-10-17 08:44:05



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