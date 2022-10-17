Direksiyon başında sara nöbeti geçiren sürücünün otomobili 6 araca çarptı; o anlar kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında sara nöbeti geçiren Uğur Özge´nin (58) kullandığı otomobil, 5'i park halinde, 6 araca çaptı. Hasarlı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi´nde meydana geldi. Uğur Özge, 16 KBU 96 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken sara nöbeti geçirdi. Özge´nin kontrolünden çıkan araç, karşı yönden gelen Furkan Elmas (21) yönetimindeki 16 BHU 58 hafif ticari araca, ardından da park halindeki 16 P 6343 ve 16 PP 033 plakalı otomobillere çarptı. Otomobil, 50 metre ileride de yine park halindeki 16 F 1955 plakalı cip ile galeri önünde satışa sunulan 2 sıfır motosiklete çarparak durdu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Uğur Özge, hastaneye gitmeyi reddedince tedavisi ambulansta yapıldı. Özge´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-10-17 12:34:29
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