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Teyzesinin evde yalnız bıraktığı 3 yaşındaki Barış, yangında öldü

DHA

Teyzesinin evde yalnız bıraktığı 3 yaşındaki Barış, yangında öldü


Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Karacabey ilçesinde bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde teyzesinin yalnız bıraktığı Barış Can'ın (3), cansız bedeni bulundu.
Olay, saat 12.30 sıralarında Tavşanlı Mahallesi 95'inci Sokak'taki bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre teyzesi Filiz A., annesi İstanbul'da olduğu öğrenilen Barış Can'ı, yalnız bırakıp, okuldan gelen çocuğunu karşılamak için dışarı çıktı. Bir süre sonra evden duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, kısa sürede alevleri söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, koltukta yatan Barış Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Barış Can'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Filiz A.'nın ise ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2022-10-17 18:04:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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