Balkonda gördüğü husumetlisine sokak üzerinden pompalı tüfekle ateş açtı; 2 yaralı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da Hasan Duman (54), 1'inci kattaki evinin balkonuna çıktığı sırada sokaktan geçen husumetlisi Yakup G.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yüzüne çok sayıda saçma isabet eden Duman ile olay sırasında kendi evinin balkonunda bulunan komşusu Süleyman Gazze (28) yaralanırken, Yakup G. koşarak uzaklaştı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yakup G., Su Deposu Caddesi üzerindeki bir apartmanın 1'inci katında oturan Hasan Duman, balkona çıktığı sırada sokakta bulunan husumetlisi Yakup G.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırgan yaya olarak kaçarken yüzüne çok sayıda saçma isabet eden Duman ile olay sırasında evinin balkonunda bulunan komşusu Süleyman Gazze de yaralandı.

Silah sesleri üzerine dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, saldırıdan sonra kaçan şüpheli Yakup G.´yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-10-18 03:31:45



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