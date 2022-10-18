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Bursa'dan hırsızlık yapan 4 şüpheliye Manisa'da suçüstü

DHA

Bursa'dan hırsızlık yapan 4 şüpheliye Manisa'da suçüstü


Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 4 kadın, Manisa'nın Kula ilçesinde hırsızlık amacıyla bir eve girmek üzereyken suçüstü yakalandı.
Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde geçen hafta, bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Ayşe A. (26), Çiğdem U. (42), Nazik A. (22) ve Çiğdem A. (25) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Manisa'nın Kula ilçesinde oldukları belirlendi. Ekipler, hırsızlık amacıyla bir eve girmeye çalıştıkları sırada şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, kapıları açmak için kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Bursa'ya getirilen 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2022-10-18 14:48:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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