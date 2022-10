Yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Barış, toprağa verildi

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Karacabey ilçesinde teyzesi Filiz A.'nın evde yalnız bıraktığı sırada çıkan yangında yaşamını yitiren Barış Can (3) cenazesi, son yolculuğuna uğurlanıd.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Tavşanlı Mahallesi 95'inci Sokak'taki bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre teyzesi Filiz A., annesi İstanbul'da olduğu öğrenilen Barış Can'ı, yalnız bırakıp, okuldan gelen çocuğunu karşılamak için dışarı çıktı. Filiz A. bir süre sonra evden duman çıktığını görerek geri döndü. Teyzesinin odada baygın halde bulduğu Barış Can, hastanede hayatını kaybetti. Barış Can'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan teyze Filiz A.'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANNESİ DOĞDUĞU GİBİ TEYZESİNE VERMİŞ

Barış Can'ın, İstanbul'da yaşayan annesi tarafından doğduktan hemen sonra teyzesine verildiği beirtildi. 3 çocuk annesi Filiz A. ile eşi Mehmet A.'nın; Barış Can'ı çevrelerine kendi çocukları olarak tanıttıkları öğrenildi. Barış Can için bugün Karacabey ilçesindeki Haşim Onur Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Barış Can'ın cenazesi, Karacabey Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada itfaiye ekipleri, yangının oturma odasında bulunan kanepede çıktığını belirledi. Ekipler, yangının çıkış nedenini ise araştırıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

