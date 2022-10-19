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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da baba ile 2 oğlu pala ve bıçaklı saldırıda yaralandı (2)

DHA

Bursa'da baba ile 2 oğlu pala ve bıçaklı saldırıda yaralandı (2)


'MASA' TARTIŞMASI
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde Mustafa Süleymanov'la oğulları Yasin ile Yunus'u pala ve bıçakla yaralayan O.Ş. ile arkadaşı S.K. polis ekiplerince yakalandı. O.Ş.'nin babası T.Ş. de gözaltına alırken, kavgaya karıştığı belirlenen U.K. aranıyor.
Şüphelilerin polise verdiği ilk ifadede; akşam saatlerinde Mustafa Süleymanov'un kıraathanedeki masaya eşyalarını bırakıp markete gittiği, döndüğünde masada oturan T.Ş. ile kalkmaması nedeniyle tartıştığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Bir süre sonra evine giden T.Ş.'nin darbedildiğini gören oğlu O.Ş.'nin sinirlenerek Mustafa Süleymanov'un evine gittiği belirtildi. Evin önündeki parkta Süleymanov'un oğlu Yunus'u görüp, bıçaklayan O.Ş.'nin kaçtığı, daha sonra arkadaşları S.K. ve U.K. ile dönen O.Ş.'nin bu kez Mustafa Süleymanov ile diğer oğlu Yasin'i pala ve bıçakla yaraladığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-10-19 08:35:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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