Benzinlik çalışanları 'Heimlich manevrası'yla kurtardı; o anlar kamerada

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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'da benzin almak için gittiği istasyonda, soluk borusuna kaçan incir çekirdeği nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Osman Yılmaz (64), çalışanların yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ekim'de Mustafakemalpaşa ilçesindeki belediyeye ait benzin istasyonunda meydana geldi. Boğazına incir çekirdeği kaçan Osman Yılmaz, nefessiz kalınca istasyondaki çalışanlardan yardım istedi. Çalışanlar, `Heimlich´ manevrası yaparak, Yılmaz'ın hayatını kurtardı. O anlar benzin istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı. Çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2022-10-19 13:14:01



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