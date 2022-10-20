6 katıl binada 'tehlikeli' çalışma

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde 6 katlı binada dış cephe kaplaması yapan 3 işçi, hiçbir tedbir almadan metrelerce yükseklikte çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Görüntüler, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaydedildi. 6 katlı binada dış cephe kaplaması yapan 3 işçi, koruyucu kemer ve halatları olmadan metrelerce yükseklikte çalıştı. Binanın dışına kurulan iskelede hiçbir tedbir almadan çalışan işçiler, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-10-20 13:31:23



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