6 katıl binada 'tehlikeli' çalışma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 katıl binada 'tehlikeli' çalışma

DHA

6 katıl binada 'tehlikeli' çalışma


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde 6 katlı binada dış cephe kaplaması yapan 3 işçi, hiçbir tedbir almadan metrelerce yükseklikte çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.
Görüntüler, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaydedildi. 6 katlı binada dış cephe kaplaması yapan 3 işçi, koruyucu kemer ve halatları olmadan metrelerce yükseklikte çalıştı. Binanın dışına kurulan iskelede hiçbir tedbir almadan çalışan işçiler, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-10-20 13:31:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) 6 KATLI BİNADA &#039;TEHLİKELİ&#039; ÇALIŞMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) 6 KATLI BİNADA 'TEHLİKELİ' ...
Bursa'da öğrenciler güneş tutulmasını Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden izleyecek
YEREL HABERLER Bursa'da öğrenciler güneş tutulmasını Gökmen Uzay ...
Bursa'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi
Bursa'daki antik kentin tapınağı gün yüzüne çıkarılıyor
YEREL HABERLER Bursa'daki antik kentin tapınağı gün yüzüne ...
Türkiye'de üretilen her üç araçtan birinde Bursa imzası var
YEREL HABERLER Türkiye'de üretilen her üç araçtan birinde Bursa ...
(Görüntülü) YAVRUSUNDAN AYIRILIP KESİME GÖTÜRÜLEN İNEK, EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ&#039;NDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) YAVRUSUNDAN AYIRILIP KESİME GÖTÜRÜLEN ...
Yavrusundan ayırılıp kesime götürülen inek, Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
YEREL HABERLER Yavrusundan ayırılıp kesime götürülen inek, Emekli ...
Bursa'da yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Bursa'da yoğun sis etkili oldu
(Görüntülü) BURSA - YOLCU İNDİREN OTOBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - YOLCU İNDİREN OTOBÜSE ÇARPAN ...
DEİK Başkanı Nail Olpak, Bursa'da konferansta konuştu:
YEREL HABERLER DEİK Başkanı Nail Olpak, Bursa'da konferansta ...
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
(Görüntülü) USTA GAZETECİ SAMİ KOHEN ÖLÜMÜNÜN 1&#039;İNCİ YILINDA ANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) USTA GAZETECİ SAMİ KOHEN ÖLÜMÜNÜN ...
Bursa'da "tekvando kuşak sınavı" yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'da "tekvando kuşak sınavı" yapıldı
Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK 4004 projesini İznik'te uyguladı
YEREL HABERLER Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK 4004 ...
(Görüntülü) BENZİNLİK ÇALIŞANLARI &#039;HEİMLİCH MANEVRASI&#039;YLA KURTARDI; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) BENZİNLİK ÇALIŞANLARI 'HEİMLİCH ...
Benzinlik çalışanları 'Heimlich manevrası'yla kurtardı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Benzinlik çalışanları 'Heimlich manevrası'yla ...
Bursa'da "Köfteci Yusuf" davasında Sedat Peker'in aralarında bulunduğu sanıklar yargılanıyor
YEREL HABERLER Bursa'da "Köfteci Yusuf" davasında Sedat Peker'in ...
Mudanya’da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Mudanya’da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Boğazına yiyecek kaçan sürücü akaryakıt istasyonunda Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Boğazına yiyecek kaçan sürücü akaryakıt istasyonunda ...
(Görüntülü) DOĞAL GAZDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİLİK AİLE HASTANEYE KALDIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DOĞAL GAZDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİLİK AİLE ...
Tekstil fuarı, Bursalı firmaların ihracat hedefini yükseltti
YEREL HABERLER Tekstil fuarı, Bursalı firmaların ihracat hedefini ...
Alpagut'taki maden ocağında ölenlerin yakınları, 13 yıldır o acıyı unutamıyor
YEREL HABERLER Alpagut'taki maden ocağında ölenlerin yakınları, 13 ...
Gemlikli terzi Fikri Danış hem mesleğini hem ses sanatçılığını sürdürüyor
YEREL HABERLER Gemlikli terzi Fikri Danış hem mesleğini hem ses ...
Doğal gazdan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Doğal gazdan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.