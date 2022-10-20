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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde atık su arıtma tesisindeki kanala düşen domuz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren atık su arıtma tesisindeki kanala domuz düştü. Tesis görevlileri, kanalda mahsur kalan domuzu görünce durumu itfaiye ve İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler, 4 metre derinliğindeki kanalda mahsur kalan domuzu halat yardımıyla kurtardı. Veteriner tarafından kontrolden geçirilen domuz, daha sonra doğaya salındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-10-20 20:13:13



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