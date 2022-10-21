

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ceyhun Y. (16), metrelerce savrularak yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, devrilen motosiklet sürücüsünün yaralı halde cebinden çıkardığı cep telefonuyla hem kendisi hem de yardıma gelen kişi ile özçekim yapması dikkat çekti.Kaza, akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ceyhun Y. yönetimindeki 16 AJR 158 plakalı motosiklet, caddeye dönüş yapan İbrahim Çolak'ın (65) kullandığı 16 KDD 93 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü, sürüklenerek park halindeki cipe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.ÖZÇEKİM YAPTI Kazada devrilen motosikletle birlikte metrelerce savrularak yaralanan Ceyhun Y., yerde yatarken cebinden çıkardığı telefonla özçekim yaptı. Ceyhun Y., daha sonra kendisine yardımcı olan bir kişiye 'Birlikte özçekim yapalım' demesi, daha sonra da birlikte fotoğraf çekilmeleri dikkat çekti. Ceyhun Y., kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, kaza anı ise bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor. Görüntü Dökümü

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-Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü

-Yaralıdan görüntüler

-DetaylarDHA-Genel Türkiye-Bursa Yavuz YILMAZ

2022-10-21 01:08:15



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