Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, TIR ile otoyollarda dolaşıp 2 ayda yaklaşık 1 milyon liralık mazgal çalan S.Ş. (41), suçüstü yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen S.Ş. adlı erkek şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi´de Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait otoyollarda ve bazı dinlenme tesisi girişlerindeki mazgal hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kamera görüntüleri ve tanık ifadelerinden, şüphelinin S.Ş. olduğunu belirledi. TIR ile Gebze-Ohangazi-İzmir otoyolunda tekrar mazgal hırsızlığı yaptığı belirlenen S.Ş.'yi, jandarma ekipleri suçüstü yakaladı. Şüphelinin sorgusunda, 2 ayda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan mazgal çaldığı belirlendi. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen S.Ş., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY
2022-10-21 10:16:43
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