Sokakta ağır yaralı bulundu

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da sokak ortasında kanlar içinde yaralı bulunan Orhan Demir (24), hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Selvili Sokak´ta meydana geldi. Sokak ortasında kanlar içinde yerde yatan Orhan Demir´i görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı Demir´i Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Durumu ağır olan Demir, buradan da Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Orhan Demir´in aynı sokaktaki bir apartmanın 5´inci katında birlikte kaldığı şüpheliyi ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-10-21 12:49:51



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