Motosikletli, kazanın ardından selfie çekti, taburcu olunca fotoğrafları paylaştı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ceyhun Y. (16), metrelerce savrularak yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından Ceyhun Y., cebinden çıkardığı cep telefonuyla selfie çekip, taburcu olduktan sonra fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi´nde meydana geldi. Ceyhun Y. yönetimindeki 16 AJR 158 plakalı motosiklet, caddeye dönüş yapan İbrahim Çolak'ın (65) kullandığı 16 KDD 93 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü, metrelerce sürüklenerek park halindeki cipe çarptı. Yaralanan Ceyhun Y., yerde yatarken cebinden çıkardığı telefonla selfie çekti. Ceyhun Y´nin., daha sonra kendisine yardımcı olan kişiye 'Birlikte selfie yapalım' deyip, birlikte fotoğraf çekilmeleri dikkati çekti.

TABURCU OLUNCA PAYLAŞTI

Ceyhun Y., bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede de selfie çeken Ceyhun Y., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaza sonrası çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-10-21 12:57:06



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