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TUTUKLANDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TIR ile otoyollarda dolaşıp, 2 ayda 1 milyon liralık mazgal çalan Selim Şehri, jandarmada yapılan sorgulamanın ardından adliyeye çıkartıldı. Selim Şehri, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-10-21 13:15:34



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