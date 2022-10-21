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TIR ile 1 milyon liralık mazgal çalan şüpheli, suçüstü yakalandı (2)

DHA

TIR ile 1 milyon liralık mazgal çalan şüpheli, suçüstü yakalandı (2)


TUTUKLANDI
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TIR ile otoyollarda dolaşıp, 2 ayda 1 milyon liralık mazgal çalan Selim Şehri, jandarmada yapılan sorgulamanın ardından adliyeye çıkartıldı. Selim Şehri, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2022-10-21 13:15:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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