Davutoğlu: Her biriniz kahramansınız

Yavuz YILMAZNevruz İLİMDAROĞLU/İNEGÖL (Bursa), (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Açık söylüyorum; her biriniz kahramansınız. Sadece ailelerin değil; ülkemizin kahramanlarısınız. Her gün artan mazot fiyatları ve düzenlemelerde olan aksamalar ile bir de evinize helal rızık götürmeye çalışıyorsunuz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi programa katılmak için Bursa'nın İnegöl ilçesine geldi. Davutoğlu'na; Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Küçük, partisinin İl Başkanı Alparslan Yıldız ile partililer eşlik etti. Cuma namazını İnegöl Organize Sanayi Camisi'nde kılan Davutoğlu, İnegöl Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret etti.

'EVİNİZE EKMEK GÖTÜRMEKTE ZORLANIYORSUNUZ'

Burada konuşan Davutoğlu, bazı sektörlerin özelikle ilgisini çektiğini belirterek, "Rahmetli babam çırak olarak 12 yaşında kunduracılık ile başlamış. 25 yaşlarına geldiğinde nakliyatçılık yapmış. Tam kara yollarının Türkiye'de geliştiği sırada, Toros Dağları'nda bir köyde doğmuşum. Babam nakliyatçılık yaptığı sırada annem rahmetli olur. Babaannemin 'Ne zaman gelecek' diye gözü yollarda olurmuş. Biliyorum; sizin ailelerinizin gözleri de hep yollarda. Özellikle böylesine enflasyon canavarının azdığı, gelir adaletinin bozulduğu durumda; ne kadar çalışırsanız çalışın, sonunda elde ettiğiniz gelir ile evinize ekmek götürmekte zorlanıyorsunuz. Açık söylüyorum; her biriniz kahramansınız. Sadece ailelerin değil; ülkemizin kahramanlarısınız. Her gün artan mazot fiyatları ve düzenlemelerde olan aksamalar ile bir de evinize helal rızık götürmeye çalışıyorsunuz. O kadar kıymetlisiniz ki" dedi.

'HAZİNE'DEN TOPLAMDA 200 MİLYAR DOLAR AKTARILDI'

Bartın'da yaşanan maden faciasını hatırlatıp, şehitleri yeniden rahmetle andığını anlatan Davutoğlu, "Madencilerin yer altında kazandıkları her bir kuruş, yer üstünden kazanılan milyarlara değer. Aynı şekilde gözü yolda, aklı geride bıraktığı evinde olan şoför esnafımızın, nakliyatçılarımızın da rızkı en helal rızıklardandır" diye konuştu.

Türkiye'de sadece faiz üzerinden para kazanan kişilerin olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Bu rantiye sınıfına 1 yıl içinde, şu ana kadar Hazine'den toplamda 200 milyar dolar lira aktarıldı. Yıl sonuna kadar bu, 290 milyar lirayı bulacak" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ-Nevruz İLİMDAROĞLU

