Sokakta ağır yaralı bulundu, hastanede öldü (2)

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KURTARILAMADI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sokakta kanlar içinde baygın halde bulunup Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Orhan Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Orhan Demir'in hafta içinde Kocaeli'den gelip, Selvi Sokak'taki binanın 5'nci katında kaldığını belirleyen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-10-21 15:53:41



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