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TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'ndan Bursa'da huzurevi ziyareti

DHA

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'ndan Bursa'da huzurevi ziyareti


Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, saha çalışmaları kapsamında Bursa'da huzurevi ziyareti gerçekleştirdi. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen komisyon üyeleri, yaşlı vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Nilüfer ilçesindeki Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği Huzurevi'nde incelemelerde bulundu. AK Parti ve İYİ Parti Milletvekillerinden oluşan 6 kişilik komisyon, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet ettikten sonra yetkililerden bilgi aldı. Komisyon üyeleri, huzurevi sakinlerinin taleplerini de dinledi.
'ÜLKEMİZDE GÜZEL HİZMETLER VERİLİYOR'
Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, saha çalışmalarına Kocaeli'nde başladıklarını söyledi. İkinci duraklarının Bursa olduğunu belirten Erol Kaya, "Türkiye'de yaşlı bakımıyla ilgili dünyaya model olacak kadar çok kaliteli hizmetler sunuluyor. Bunu övünerek ifade edebiliriz. Özellikle Amerika'da terminal döneminde verilen hizmetlerde çok ciddi sorunlar var. Hem pahalılık açısından hem de hizmetin kalitesi açısından. Ama ülkemizde güzel hizmetler veriliyor. 434 huzurevimizde veya yaşlı bakım merkezimizde 25 bine yakın insanımızı misafir ediyoruz. Bu fevkalade iyi bir rakam. Kapasitemiz de şu anda yüzde 70'ler seviyesinde" dedi.
'RAPOR OLARAK PARLAMENTOYA SUNACAĞIZ'
Huzurevi yetkililerine yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür eden Kaya, "İnşallah komisyonumuz yavaş yavaş raporunu da yazmaya başladı. Sahada gördüğümüz bu tür örnekleri Türkiye'ye taşımak, mevcut mevzuatımızın daha ileri taşınması açısından hükümetimizin yapması gereken başka yeni düzenlemelerle ilgili tespit ettiğimiz hususları rapor olarak parlamentomuza sunacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-10-21 21:01:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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