Mağaza açılışında izdiham yaşandı; polis müdahale etti

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, ev eşyası satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. İçeri girmek isteyen kalabalık, mağazanın camlarını kırdı. Bölgeye sevk edilen polis, açılışı iptal ederek, kalabalığı dağıttı.
Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde yeni ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı. Mağazanın camları kırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, mağazanın açılışını durdurdu. Kalabalık, polisin uyarısıyla dağıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-10-22 13:01:08
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