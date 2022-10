O kuaför, kemoterapiden saçları dökülen Zeliha'nın da yüzünü güldürdü

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da kemoterapi tedavisi nedeniyle saçları dökülen Zeliha Sincar'a (11) Ankara'da kuaförlük yapan Yasin Kirazlı (29) kente gelip, gerçek saçlardan peruk yaptı. Kirazlı, "7 senedir bu çocuklar ile ilgili saç tasarımı yapıyorum. Bunu yapma sebebim; çocuklara daha öz güvenli bir hayat ve moral verebilmek" dedi. Yeni saçlarına kavuşan Zeliha Sincar ise "Saçlarımı çok beğendim. Çok da yakıştı. Hep böyle bir saçım olsun istemiştim, oldu" diye konuştu.

Bursa'da oturan Keziban-Fatih Sincar çiftinin 3 çocuğundan biri olan Zeliha Sincar'a, 28 Mart'ta 'gen hücrelit beyin tümörü' teşhisi konuldu. Teşhisten 2 gün sonra ameliyat edilen Zeliha, ardından 3 kür kemoterapi tedavisi aldı. Zeliha'nın saçları, kemoterapinin etkisi ile döküldü. Bu süreçte Zeliha, en çok arkadaşlarının kendisi ile 'kel' diyerek, alay etmesinden korktu. Saçları kesilen Zeliha'ya Ankara'da kuaförlük yapan Yasin Kirazlı yardım etti. Zeliha'nın yengesi Sibel Sincar'ın irtibata geçmesi ile Bursa'ya gelen Kirazlı, gerçek saçtan peruk yaptı.

'ZORLU BİR TEDAVİ SÜRECİ GEÇİRDİK'

Zor bir dönemden geçtiklerini ve kızının tedavisinin devam edeceğini söyleyen Keziban Sincar, "Hastalık bir anda belirti gösterdi. Şiddetli baş ağrısıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittik. Burada gen hücrelit beyin tümörü olduğunu öğrendik. Hemen yoğun bakıma aldılar. 30 Mart'ta ameliyat oldu, sonraki süreç çok zor oldu. Ameliyat sonrası yoğun bakımda kaldı. Tam düzeldi dediğimiz sırada hafızası gitti. Beyin tümörünü aldıklarında hormonlarını da aldılar. Ben dahil hiç kimseyi tanımıyordu. Çok zor toparladık, sonra kemoterapi süreci başladı. Gen hücreli olduğu için 'Kötü huylu' dediler. Tam kemoterapi bittiğinde tümörün 3 tane olduğunu öğrendik. 2'si küçülmüş, bir tanesi 3 santimetre büyümüş. Tekrar bir tedavi sürecine başlayacağız" dedi.

'DOKTORLAR BİR KÜR DAHA ALMASINA GARANTİ VEREMİYOR'

Zeliha'nın şu ana kadar 3 kür kemoterapi aldığını belirten Sincar, "Doktorların dediğine göre, bir kür daha kemoterapi alması gerek. Daha sonra radyoterapi yapılması gerekiyor. Şu an bir kür daha alması gerekiyor. Ama doktorlar, böbreklerinin çok hasar gördüğünü söylüyor. 3 kürü zor verdiklerini söyleyip, yeni kürü kaldırabileceğinin garantisini veremiyorlar. Beni korkutan da zaten bu. Eğer o kürü kaldıramazsa bu sefer de diyaliz riski ortaya çıkıyor. Şu an bekleyiş içindeyiz. Doktorlar kendi aralarında toplanacak, sonra karar verecekler" diye konuştu.

'ACI ÇEKTİĞİ İÇİN SAÇLARININ KESİLDİĞİNİ HİSSETMEDİ BİLE'

Zeliha'nın tedavi sürecinde psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Sincar, şunları söyledi: "Zeliha'nın saçları beline kadar uzundu. Kemoterapi sürecinde saçları döküleceği için kesmek için ısrar ettim. Fakat kabul etmiyordu. İlk kürü aldığı zaman bütün vücudu döktü. O kadar kötü oldu ki; artık kendinden geçti. Zeliha'ya banyo yaptırdığım sırada saçlarını kestim. Fark etmedi, acı çektiği için hissetmedi bile. İnternetten peruklara bakıyordum. Bana 'Niye peruklara bakıyorsun? Kel miyim ki?' diyerek kızdı. O saçları olduğunu sanıyordu. Saçlarının kesilip, peruk takılmasını hiç istemiyordu. Ama Yasin Kirazlı'yı duyunca hiç itiraz etmedi."

'KIZIMA PERUK YAPMIŞ, ÇOK SEVİNDİK'

Sibel Sincar'ın Yasin Kirazlı'yla irtibata geçtiğini söyleyen Keziban Sincar, "Sağ olsun Yasin ağabey kızıma peruk yapmış, çok sevindik. Zeliha'nın okula başladığında 'Kel' diyerek kendisiyle dalga geçileceği korkusu vardı. En azından hastaneye gittiği zaman, insanlar ister istemez bakıyor. Kimisi üzülerek bakıyor, kimisi farklı bakıyor. Bu nedenle onun adına çok sevindim. Bu şekilde kimsenin dikkatini çekmez emeği geçen herkesten, Allah bin kere razı olsun" dedi.

'HEP BÖYLE BİR SAÇIM OLSUN İSTEMİŞTİM'

Yeni saçları ile mutlu olduğunu söyleyen Zeliha Sincar da "Yasin ağabeyim bana saç yaptı. Çok mutlu oldum. Hiçbir fenomen beni takip etmemişti. Ama sağ olsun Yasin Ağabey beni görmüş, geldi. Saçlarımı çok beğendim. Çok da yakıştı, çok da güzel oldu. Hep böyle bir saçım olsun istemiştim, oldu. Yasin ağabeyime teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Eline koluna sağlık" diye konuştu.

HER ŞEY BİR YORUM İLE BAŞLADI

Yasin Kirazlı ise 7 senedir çocuklarla ilgili saç tasarımı yaptığını belirterek, "Bunu yapma sebebim; çocuklara daha öz güvenli bir hayat ve moral verebilmek. Sanatçı bir arkadaşımın kanser hastası olması nedeniyle birlikte saçlarımızı kestik. Saçlarımızı kestiğimiz sırada çok üzüldük. 'Büyüklerde travma böyleyse; çocuklarda daha etkili olabilir' dedim. Daha sonra saçlarımızı kazıma videosunu internette paylaştım. Bir kız çocuğu 'Keşke benim de saçım olsaydı da bende sizin gibi saçlarımı kazısaydım' diyerek yorum yaptı. Bu yorum beni çok üzdü. Sosyal medyadan bu kızı buldum, yanına gittim. Saç yapacağıma dair söz verdim. Bu olaydan sonra birçok çocuk saç yapmam için bana ulaştı. Bu şekilde başladık" dedi.

'PARA DESTEĞİ İSTEMİYORUM, SAÇ BAĞIŞI İSTİYORUM'

Proje için sadece saç desteği aldığını anlatan Kirazlı, "Türkiye'nin dört bir yanından bana saç geliyor. Doğal boyasız saç geliyor. Ben de o saçlardan peruk tasarlayarak, çocuklarımızın yüzünde umut oluyorum. Para desteği istemiyorum. Çocuklara 30 santimetre uzunluğunda saç bağışı istiyorum, kesinlikle boyasız olmalı. Çünkü çocuklar sürekli bir tedavi halindeler. Dolayısıyla kimyasal olabilecek her şeyden uzak olmalıyız. Onun dışında çocuklara burs verebilirler. Zeliş için bana sosyal medya aracılığıyla ulaştılar. Ben de Zeliş'i yanıtsız bırakamazdım. Biraz geç oldu ama biz de geldik" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

