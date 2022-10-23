Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 88-86



Muammer İRTEM / BURSA, (DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Özlem Yalman, Can Mavisu, Hüseyin Çelik

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 16, Onuralp Bitim 21, Dudzinski 5, Ahmet Düverioğlu 17, Clemmons 24, Yiğitcan Saybir 5, Ömer Utku Al

ANADOLU EFES: Erten Gazi 3, Clyburn 28, Micic 10, Baye 5, Zizic 12, Beaubois 20, Doğuş Balbay 3, Akif Egemen Güven, Egehan Arna 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-19

İLK YARI: 42-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-67

DİSKALİFİYE: 35.28 Micic (Anadolu Efes)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes'i 88-86 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmaya iki takım da karşılıklı basketlerle başladı ve 5´inci dakikada skor 10-10´luk eşitliğe geldi. Yeşil-beyazlı ekip ilk periyotta daha iyi oynadı ve 20-19 önde kapattı.

İkinci çeyreğe set hücumlarında Egehan Arna ve Zizic'ten skor katkısı alarak başlayan Anadolu Efes, 12´nci dakikada 24-20 öne geçti. İkinci çeyrekte etkinliğini sürdüren Anadolu Efes ilk yarıyı 45-42 önde bitirdi.

Üçüncü çeyreğin başında kontrollü bir oyun sergileyen Anadolu Efes Baye, Clyburn ve Buğrahan Tuncer'in skor katkılarıyla 24´üncü dakikada skoru 51-58´e getirdi ve farkı 7´ye çıkardı. Seyircinin desteğiyle oyundaki temposunu arttıran Frutti Extra Bursaspor, 12-0'lık seri yakaladı ve skoru 63-58´e getirdi. Clemmons'un ekstra katkısıyla kalan dakikalarda skor bulmaya devam eden yeşil-beyazlı takım, son çeyreğe 72-67 önde girdi.

Son periyotta Onuralp Bitim ve Needham´ın etkili performans göstermesiyle Furitti Extra Bursaspor, 35´inci dakikada farkı 12´ye çıkararak, skoru 83-71´e getirdi. Açılan farka Micic, Zizic ve Beaubois ile reaksiyon gösteren ve 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 38´inci dakikada skoru 83-82´ye getirip, farkı 1'e indirdi. Frutti Extra Bursaspor, seyircinin desteğiyle bulduğu sayılarla bitime 47 saniye kala skoru 88-82'e getirdi. Anadolu Efes son 20 saniyede farkı 2'e indirse de son 10 saniye kala hücum fırsatı yakalayan Anadolu Efes, bunu değerlendiremedi. Frutti Extra Bursaspor, maçtan 88-86 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-10-23 20:42:00



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